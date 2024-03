Scippa una donna che la insegue e la fa arrestare, rimessa in libertà

Scippa una piacentina sul Corso, ma viene inseguita e arrestata. I fatti si sono verificati a Piacenza nel pomeriggio di martedì 26 marzo. La ladra è stata prontamente inseguita dalla vittima insieme alla sorella a piedi nelle vie del centro finché, in via Garibaldi, è salita su un bus. La fuga è durata poco perchè in via Cavour la polizia locale ha fatto fermare il bus e ha arrestato la donna con l’accusa di furto. Si tratta di una 26enne bulgara che la mattina seguente, dopo il processo per direttissima, è stata rimessa in libertà.