Caldo anomalo di inizio gennaio: nei giardini spuntano le margherite

La margherita è simbolo della primavera ma quest’anno c’è chi le ha viste spuntare in giardino all’inizio di gennaio, in quello che dovrebbe essere il periodo più freddo dell’anno. Gli scatti arrivano da Rivergaro. Come riferito ieri, il 2023 si è presentato con temperature sopra la media di circa otto gradi. L’appennino è privo di neve con conseguente chiusura degli impianti sciistici. Il caldo anomalo sta interessando tutta l’Europa.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà