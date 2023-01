Quest’anno niente inverno e niente neve: “Temperature di otto gradi sopra la media”

“Questa volta niente miracolo, appena sarà possibile vi comunicheremo la data di apertura degli impianti”. Aprendo il sito ufficiale del comprensorio sciistico delle Sciovie Passo Penice ci si imbatte in questa frase che nasconde tristezza e rassegnazione col pensiero rivolto a una stagione sciistica inevitabilmente compromessa. Sulle nostre colline e sulle montagne dell’appennino la neve è un miraggio e secondo le previsioni meteo è destinata ad esserlo ancora per tempo.

“Percepiamo temperature autunnali e non cambierà praticamente nulla nei prossimi giorni – spiega Vittorio Marzio di meteovalunere.it -. “Il freddo non arriverà, ma probabilmente aumenteranno le precipitazioni che porteranno un po’ di neve sulle Alpi ma non sui nostri Appennini. “E’ un mese che abbiamo lo stesso identico tempo – spiega il meteorologo – definito da fenomeni di alta pressione e a tratti sfiorati da perturbazioni che però portano rare precipitazioni”. La vera anomalia per Marzio sono le temperature: “Sette, otto gradi sopra la media stagionale – riferisce -, tra dicembre e gennaio la media sarebbe infatti appena sopra lo zero e invece in queste settimane registriamo sempre almeno sette gradi con dei picchi anche di dieci”.

Ancora più preoccupante l’analisi di meteovalnure sull’anno da poco passato: “Nel 2022 per nove mesi di fila abbiamo registrato temperature superiori di due gradi rispetto alle medie e le precipitazioni sono state il 40% in meno rispetto alla norma e il nuovo anno è iniziato allo stesso modo, se non peggio”.