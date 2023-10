Sci per tutto l’anno, anche sull’erba. Il Penice bussa al ministero con un progetto

Il Penice accarezza il sogno dello sci d’estate e bussa alle porte del ministero al turismo, contro il meteo evidentemente sempre più caldo e soprattutto troppo imprevedibile. Il progetto ufficiale, condiviso con altri impianti della regione, prevede sci e bob sull’erba, con strumenti ad hoc oltre a piste predisposte per gustarsi la stessa ricerca di equilibrio di una sciata su neve, la velocità, la fatica, la sudata e la buona dose di soddisfazione. E ancora, potrebbe debuttare il gommone per le discese. Spiega Pier Luigi Sala, gestore dell’unica stazione sciistica del Piacentino, che l’obiettivo è ampliare il campo scuola sui monti di Bobbio. Intanto ci si prepara al via della stagione invernale, dopo il tutto esaurito dello scorso anno.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ