Via al cantiere a Cassolo, sopralluogo sulla ex “45”. “Può reggere il traffico”

Sopralluogo sull’ex Statale 45 a Cassolo, presenti il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali e ingegneri e tecnici Anas. L’obiettivo è stato quello di valutare con un’ispezione sul campo se la strada, in disuso da decenni, possa sostenere almeno il traffico del fine settimana in Alta Valtrebbia – migliaia e migliaia di veicoli – durante il cantiere di consolidamento del ponte di Cassolo che proseguirà almeno fino a novembre.

Quel che è emerso ieri è che la vecchia “45”, utilizzata prima della costruzione del ponte, potrebbe anche farcela: il sindaco, che aveva chiesto il sopralluogo per valutare la strada, era inizialmente scettico, viste le frane e l’abbandono, ma ieri ha spiegato come le condizioni si siano rivelate in realtà migliori del previsto, anche se servono gli asfalti.

I GRUPPI DI MINORANZA

“Insieme cambiamo Bobbio” chiede che il traffico venga regolato dalle forze dell’ordine nelle ore di punta dei giorni festivi. Il gruppo consiliare “Bobbio domani, il nostro sogno di oggi” sostiene invece di più l’ipotesi della strada e che sia Anas a regolare al meglio il traffico.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ