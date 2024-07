Bobbio Classica, doppia stagione concertistica con musica sacra e da camera

Doppia stagione concertistica dedicata al repertorio cameristico e al repertorio sacro, per la manifestazione musicale Bobbio Classica. Nell’edizione 2024 le date si intersecano a partire dalla seconda metà di agosto per concludere nel giorno di San Colombano, patrono della città. Location atipiche come il Ponte del Diavolo, insieme ai centri più caratteristici della città quali la Basilica di San Colombano e il suo Chiostro, e l’Auditorium Philippe Daverio, accoglieranno una ricca offerta musicale con protagonisti di grande fama.

IL DETTAGLIO

Bobbio Classica 2024 si apre nel segno del multiforme talento di Lamberto Curtoni, violoncellista e compositore che, nell’insolita e suggestiva cornice del Ponte del Diavolo sul Trebbia, alla mite luce di un tramonto di mezza estate, omaggerà il sempiterno Sebastian Bach intersecando nel programma un saggio della sua preziosa vena compositiva. Inaugura il trittico di recital pianistici un altro multiforme giovane ma affermato talento, pianista e compolsitore, Orazio Sciortino, con un programma composito dedicato alla danza interpretata da tre autori “esotici”: il nordico Grieg e i due ungheresi Bartok e Lizst. Un programma che si discosta dai repertori più frequentati in cui autori di primissimo piano mostrano il loro lato forse meno conosciuto.

Il terzo appuntamento vede l’affermata pianista napoletana Monica Leone misurarsi con il monumento delle variazioni Goldberg, un capolavoro fuori dal tempo. A coronamento della scelta di indirizzo dedicata quest’anno al pianoforte, Michele Campanella, protagonista assoluto e intramontabile del pianismo a livello mondiale, si cimenterà con un altro monumento musicale quale la sonata op 111 di Beethoven cui faranno seguito altri due capolavori romantici quali i Pezzi Fantastici di Schuman e il Mephisto Valzer di Lizst. Il percorso si conclude con le giovani voci dei solisti dell’Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma in una serata dedicata al bel canto accompagnata al pianoforte dal Direttore della stessa accademia, Francesco Izzo.

il programma

Il programma è incentrato su Rossini, Bellini e Verdi nel loro repertorio cameristico. Ad intersezione con l’offerta di Bobbio Classica, Bobbio Sacra 2024 si apre in una serata di mezza estate, omaggiando il repertorio sacro del settecento italiano. La scelta dei brani intende rendere omaggio alla figura mariana nei festeggiamenti dell’Assunta. Il concerto per organo e due voci femminili vede protagoniste il soprano Anna SImboli e il contralto Maria Ernesta Scabini accompagnate all’organo Angelo Cavalli (1866) della Basilica di San Colombano da Francesco Moi. Il secondo concerto sacro, ancora nella suggestiva cornice della Basilica di San Colombano, ha come protagonista il Duo Roverberi, un’originale accoppiata di sax soprano e organo ideata da Pietro Tagliaferri e Stefano Pellini che, con originale insieme timbrico, offre un percorso d’ascolto da Corelli a Piazzolla, passando per Bossi e Handel. Conclude l’offerta musicale 2024 il programma “ Meditazioni musicali”, Davide Burani all’arpa, nella Cripta della Basilica di San Colombano al cospetto della Tomba del Santo guida alla meditazione con musiche di Gluk, Godenfroid, Hassemans. Non poteva mancare un omaggio a Puccini nel bicentenario della morte: una trascrizione di un suggestivo modem to di Suor Angelica.

BOBBIO CLASSICA 2024 – IL PROGRAMMA