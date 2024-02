Meteo, è arrivata la primavera di febbraio: temperature 10 gradi sopra la media

L’inverno è andato momentaneamente in pausa. In questi giorni l’anticiclone Valentino ha portato temperature primaverili con oltre 10 gradi sopra la media del periodo. Cambiamenti climatici a cui dovremo abituarci – dicono gli esperti. Dunque è arrivata la primavera. Anzi no, non sulla carta almeno. Manca più di un mese prima che la stagione entri nel vivo. Nell’emisfero boreale la primavera ha inizio il 20 marzo in coincidenza dell’equinozio. Eppure le temperature di questi giorni sono decisamente sopra la media del periodo, anche di 10-12 gradi. Tutta colpa dell’anticiclone nordafricano arrivato proprio in concomitanza della festa degli innamorati che ci ha catapultati direttamente a Pasqua, dal punto di vista meteorologico, si intende. Il caldo lascerà però spazio a qualche giornata di pioggia e di maltempo in previsione la prossima settimana. Il 2024 potrebbe essere di nuovo l’anno più caldo della storia anche se “è presto per dirlo” – sottolinea Silvio Scattaglia di Meteo Val Nure Piacenza.

GUARDA L’INTERVISTA A SCATTAGLIA DI MARZIA FOLETTI