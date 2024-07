A Piacenza è arrivata l’estate: caldo, afa e temperature che sfioreranno i 36° fino a sabato

Alcuni la invocavano a gran voce, altri invece speravano che nuvole e pioggia perdurassero ancora per un po’. Alla fine, anche a Piacenza – in metto ritardo sulla tabella di marcia – sembra proprio essere arrivata l’estate.

Dopo l’andamento instabile che ha caratterizzato il mese di giugno e l’inizio di luglio, nella nostra provincia è infatti in arrivo la prima vera ondata di caldo intenso.

Tutta “colpa” dell’anticiclone africano che in questi giorni sta interessando in particolare le zone del centro-sud della nostra penisola, coinvolgendo – anche se marginalmente – il Piacentino. A partire da oggi, martedì 9 luglio, le temperature sono destinate a lievitare toccando punte massime di 36 gradi.

“Ma al di là del caldo – spiega l’esperto Silvio Scattaglia di Meteo Niviano – comunque meno intenso di tante estati passate, sarà l’afa a rendere particolarmente insopportabili i prossimi giorni. Le minime, inoltre, difficilmente scenderanno al di sotto dei 20 gradi: insomma, prepariamoci a vivere il classico caldo padano.

Una tendenza che dovrebbe mantenersi stabile almeno fino a sabato 13 luglio, quando dovremmo assistere a una leggera flessione di temperatura, anche se non sono previste piogge”.