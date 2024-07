Piacenza sempre più rovente: nel 2030 le notti “tropicali” saranno 80

A Piacenza, come nel resto d’Italia, fa sempre più caldo. Un’indagine de Il Meteo, redatta per il Corriere della Sera, mettendo in fila quarant’anni di dati dall’1 gennaio 1985 al 31 dicembre 2023, certifica il trend.

L’indagine, che ha raccolto 185milioni di dati e considerato come parametri la temperatura media annuale, l’anomalia della temperatura media mensile, le notti tropicali, i giorni di gelo e di caldo estremo, disegnano una Piacenza con la febbre.

Non solo la nostra città, naturalmente, è l’intero Paese ad avere un rapporto con il freddo meno frequente.

il trend

La temperatura annuale media prevista a Piacenza nel 2030 è di 15 gradi, dice il dossier che fa riferimento a Climate change Deadline. “Dal 2000 al 2023 i mesi freddi sono sempre meno – dice Vittorio Marzio di meteovalnure.it – se escludiamo un paio di anni un po’ più freschi, come il 2010 e il 2011, l’anomalia più evidente è la crescita tendenziale delle temperature che dal 2015 è diventata sempre più significativa”.

Notti hot

Un dato dà bene l’idea del riscaldamento di cui stiamo facendo esperienza.

Nel 2019 le notti tropicali sono state 75, hanno avuto un’impennata nel 2022, quando sono arrivate a 90, mentre nel 2023 sono scese a 69. In media sono destinate ad aumentare: si prevede infatti che di questo passo nel vicino 2030 saranno 80.

L’ARTICOLO DI FILIPPO LEZOLI SU LIBERTÀ