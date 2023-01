Celebrata in Duomo la Messa delle genti. “Volto gioioso di culture e tradizioni”

Bandiere e abiti tradizionali di diversi Paesi: in Duomo a Piacenza, in occasione dell’Epifania, è stata celebrata la Messa delle Genti.

La funzione presieduta dal vescovo Adriano Cevolotto, è stata animata da un coro multietnico; le letture sono state in spagnolo, francese, inglese e italiano mentre le pregherie dei fedeli sono state proposte da comunità provenienti da Sri Lanka, Ucraina, Nigeria, Albania e Congo.

“La celebrazione di oggi – spiega padre Domenico Colossi, direttore uscente di Migrantes diocesana – rientra nello spirito della chiesa cattolica che significa universale. Questa chiesa che raccoglie tutte le culture, le espressioni e le tradizioni dei popoli che utilizzano per vivere la propria fede. Una realtà presente anche nella chiesa di Piacenza che, attraverso le comunità etniche, ha preso un volto gioioso di culture e di tradizioni. Dato che la fede si esprime nella propria cultura è necessario che le parrocchie si aprano all’accoglienza di queste culture. Perché quando una persona viene rispettata in quelle che sono le sue tradizioni ed espressioni di fede, allora avviene l’integrazione. Questo è un cammino che le comunità e le parrocchie devono fare e oggi, il nostro è un esempio di come le celebrazioni possano essere vissute in questo modo, con accoglienza e rispetto delle culture”.

A tutti i partecipanti è stato consegnato un biglietto augurale a firma del Vescovo che riproduce un’icona natalizia della tradizione cristiana copta.