L’autista aggredito: “Calci e pugni per la richiesta del biglietto”. Uno è fuggito

“Sono stato aggredito mentre ero nella mia postazione in plexiglass davanti al volante” ci ha raccontato l’autista del bus numero 16 che in via Corneliana l’altro giorno si è fermato a causa dell’aggressine di due passeggeri ai danni di due controllori e dello stesso autista.

L’autista un italiano 30enne ha subito la frattura del setto nasale, 45 giorni di prognosi, i due controllori (un uomo e una donna) sono stati medicati con prognosi fra 10 e 15 giorni.

“Erano in due ma quando è stato chiesto loro il biglietto hanno perduto la testa e hanno aggredito i verificatori” – ha detto l’autista – “poi hanno cercato di sfondare la mia postazione e mi hanno raggiunto colpendomi a pugni sul volto, afferrandomi per il collo graffandomi, sembravano in preda ad un raptus, poi di nuovo hanno aggredito i due verificatori colpendo con un pugno alla testa la donna e afferrandola per i capelli, io sono intervenuto per cercare di aiutarla, uno dei due aggressori è fuggito, l’altro si è poi lanciato contro le porte del bus furibondo e colpendole a calci e pugni nel tentativo di sfondarle. Quando è arrivata la polizia ho aperto e lui si è lanciato contro gli agenti.

L’uomo è stato stato arrestato e sarà processato per direttissima oggi.

I dettagli nell’articolo di Ermanno Mariani su Libertà