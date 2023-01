Senza biglietto durante il controllo, sferra un pugno in faccia all’autista del bus

Ancora un aggressione ai danni di un autista degli autobus Seta. Nel pomeriggio di giovedì 5 gennaio l’uomo è stato colpito da un violento pugno al naso sferrato da un passeggero, ed ha riportato la frattura del sette nasale.

Il fatto è accaduto poco dopo le 15.30 in via Cornegliana. Sul mezzo era in corso un diverbio tra il controllore e alcuni passeggeri, in particolare uno che pare non avesse pagato il biglietto. L’autista è intervenuto in aiuto del collega controllore e il passeggero gli ha rifilato un violentissimo pugno al volto.

E’ stato subito chiamato il 118 e sul posto è intervenuta la polizia.

L’autobus è stato portato in deposito e sostituito con un altro mezzo, mentre l’autista è stato portato all’ospedale. Sull’aggressore, di nazionalità marocchina, sono in corso accertamenti.