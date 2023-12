Nicolò, l’unico iscritto in prima a Ottone. Ogni giorno in corriera a scuola

A soli 6 anni ha già una vita da unico. Nicolò Malaspina è l’unico studente iscritto alla prima elementare a Ottone, a lezione ogni giorno con due amici di terza, uno di quarta e gli altri in quinta, perché in seconda non c’è nessuno.

Nicolò è anche l’unico residente-bambino di Rovereto, frazione di Cerignale, dove la cicogna non volava da 60 anni. E ancora: è l’unico che prende la corriera per andare a scuola, quando mancano 10 minuti alle 8, puntuale ogni giorno.

Ma non si esaurisce qui l’unicità di Nicolò: è infatti anche l’unico di 6 anni iscritto al corso di fisarmonica all’accademia a Bobbio. Il docente Tiziano Chiapelli è pronto a scommettere che sia un talento: “A mio avviso può diventare uno dei più grandi fisarmonicisti d’Italia”.

La maestra Stefania Cante spiega che “troppo spesso guardando alla scuola si pensa solo ai numeri anziché alla qualità dell’insegnamento”. Aggiunge: “Questa è una scuola-famiglia”.

L’autista Andrea Bernardi sottolinea come non ci sia nessun bambino su questa linea del bus: “Ci mettiamo 40 minuti per arrivare a Ottone, anche perché devo passare da Orezzoli”.

Al pomeriggio Nicolò torna a casa da scuola con la mamma Chiara Casagrande, consigliera comunale di Cerignale, e il papà Giovanni Malaspina, dipendente in municipio.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ