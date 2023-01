Guardie mediche, scoppia l’emergenza: solo 26 per coprire il doppio delle sedi

Emergenza guardie mediche. A Piacenza e provincia i professionisti in servizio sono 26 per coprire 14 sedi, contro le sei che prevede la normativa per quel contingente. E le festività delle ultime settimane hanno fatto esplodere l’emergenza, con purtroppo diversi episodi di persone in difficoltà che, chiamata la guardia medica, sono state indirizzate al Pronto soccorso, già oberato da carichi di lavoro importanti. L’Ausl ha fatto sapere di tenere monitorata la situazione, e di aver messo in campo contromisure per ridurre il disagio.

