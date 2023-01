Questore Morelli: “Piacenza crocevia, puntiamo su prevenzione e tempestività”

“Prevenire è più importante che reprimere e lo si fa attraverso iniziative di comunicazione e sensibilizzazione utili a determinare un comportamento corretto da parte dei cittadini”. Questo il primo commento del questore Ivo Morelli che si è insediato ufficialmente stamattina, 10 gennaio, a Piacenza. “Saremo molto presenti – ha spiegato – tenendo presente la disponibilità delle risorse. Il tentativo è quello di essere tempestivi. Piacenza è un crocevia importante – aggiunge il neoquestore – sia per le grandi arterie della viabilità che per la presenza di un polo logistico che crea indotto economico e mobilità dei lavoratori. Vorrei dare una risposta di vicinanza alla collettività ed entrare in contatto con il tessuto sociale dell’intera provincia”. Morelli ha anche assicurato che “ci sarà grande sinergia con le altre forze dell’ordine per dare un messaggio coeso alla cittadinanza”.

Nato a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia nel 1967, Morelli è entrato nella Polizia di Stato nel 1991, dopo aver frequentato l’Istituto superiore di polizia è assegnato al Reparto Mobile di Milano. Dalla fine del 1993 al marzo 2019 Morelli è stato in servizio ininterrottamente alla questura di Milano ove ha diretto alcuni uffici: la centrale operativa, l’Ufficio tecnico logistico e l’Ufficio personale, successivamente è stato chiamato a dirigere l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico dove è rimasto fino al 2013. Sempre in forza alla questura di Milano, ha altresì diretto alcuni commissariati quali Milano Lambrate e Milano Sempione. Promosso primo dirigente, ha inizialmente mantenuto la direzione dell’Upgsp passando alla direzione della Divisione polizia amministrativa e sociale prima e successivamente del commissariato Milano Centro. Ivo Morelli ha preso il posto di Filippo Guglielmino prossimo alla pensione.