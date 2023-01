Il chiosco della Galleana fa discutere. “Aprirà ad aprile, ora solo uno scheletro”

E’ il chiosco della discordia quello in allestimento nel parco della Galleana di Piacenza. Sui social network la contestazione è soprattutto estetica: “Un pugno nell’occhio” lo definiscono alcuni piacentini su Facebook. Perché ad oggi, di fatto, un angolo del polmone verde in via Manfredi è occupato da una sorta di container nero: un’opera ancora incompleta, in attesa della conclusione del cantiere. Ma il bar sarà terminato sotto un’altra veste, più contestualizzata con l’area come auspicano alcuni cittadini? E quando si terrà l’inaugurazione? A rispondere è l’imprenditore Carlo Becciu, che si è aggiudicato l’installazione dell’impianto per la somministrazione di alimenti e bevande attraverso il bando varato dalla precedente amministrazione comunale: “Enel e Ireti stanno completando gli allacci per le varie utenze. Salvo imprevisti, il chiosco sarà aperto dall’inizio di aprile. L’attuale struttura è solo uno scheletro, l’intenzione è ovviamente quella di abbellirla”. Eppure l’unico rendering protocollato dagli uffici comunali (qui sotto, in fondo all’articolo) prevede proprio un “parallelepipedo” nero, ma il cambio di colore o ulteriori interventi decorativi – va detto – non devono essere comunicati all’ente pubblico.

La gara per una concessione di 12 anni è stata vinta dalla società Baronetto. Nei mesi scorsi, la costruzione del chiosco aveva suscitato anche le polemiche delle associazioni ambientaliste che vorrebbero il parco della Galleana libero da qualsiasi tipo di fabbricato. Su Libertà, l’assessore all’urbanistica Adriana Fantini aveva spiegato che nella procedura allestita dalla giunta Barbieri “non c’è tutela paesaggistica né prescrizioni tipologiche”, pur rassicurando che “l’intervento non prevede nessuna cementificazione e comprende una scala che porta sul tetto da attrezzare a terrazza, per evitare un ulteriore allargamento”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: