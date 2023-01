Arriva il ciclone polare: domani neve nel Piacentino e temperature in picchiata

Arriva il maltempo e scatta l’allerta della Protezione Civile. Domani, 17 gennaio, sono attese deboli nevicate sulle colline tra Piacenza e Parma, con accumuli di 5-10 centimetri e acqua mista a neve in pianura. Non si escludono livelli idrometrici in rialzo. L’irruzione polare darà il via ad una fase molto fredda con temperature in picchiata. Tutta colpa del ciclone polare Thor in discesa dal Nord Europa che aprirà una fase di maltempo piuttosto intensa.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà