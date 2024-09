In arrivo forti temporali su tutto il nord Italia: scatta l’allerta meteo

Nelle prossime ore, stando alla Protezione Civile, su tutto il nord Italia – compreso il territorio piacentino – è attesa una nuova ondata di maltempo, con piogge e temporali che potrebbero abbattersi sulla provincia.

Dalle 14.00 di mercoledì 4 settembre, è entrata in vigore un’allerta meteo per temporali forti. “Dalla tarda serata di oggi – riporta l’allerta – e per le successive 24/30 ore si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e raffiche di vento”.