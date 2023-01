Con palloncini, bolle e salvadanai raccoglie seimila euro per l’hospice

Ha sempre più successo l’iniziativa di Paolo Cademartiri, 55enne di San Giorgio che a titolo volontario raccoglie fondi per La Casa di Iris di Piacenza, struttura che accoglie come in una vera e propria casa persone con malattia in fase avanzata. Nel primo pomeriggio di lunedì 16 gennaio ha consegnato di persona un maxi assegno di 6mila euro a Sergio Fuochi, presidente della Fondazione Casa di Iris, e a Claudia Belluardo, attuale direttore sanitario della struttura.

Cademartiri raccoglie fondi partecipando ad iniziative pubbliche, a feste o manifestazioni di diverso tipo organizzate da associazioni di Valnure, Valchero e della città, durante le quali, vestito da clown, regala sorrisi ai bambini con palloncini o bolle di sapone in cambio di una libera offerta, ma raccoglie fondi anche attraverso i circa 40 salvadanai che ha lasciato in bar, ristoranti, negozi che hanno aderito alla sua idea. Una sensibilità, quella di Paolo nei confronti de La Casa di Iris, che in tanti hanno capito e che condividono perché si fidano di lui e perché sanno che ogni euro sarà utilizzato per l’assistenza ai pazienti della struttura. La raccolta continua anche nel 2023.

A favore della Casa di Iris, sabato 21 gennaio alle 21, la compagnia filodrammatica “Gari-Battini” di Piacenza sarà in scena alle 21 nel salone della parrocchia di Santa Franca in piazza Paolo VI al quartiere Farnesiana con la commedia dialettale brillante “‘l meinagram”. Ingresso ad offerta libera.