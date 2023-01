Squestrati 78 dispositivi di ricarica non a norma. Sanzione di 20mila euro

Nell’ambito dei controlli sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti che entrano nel mercato comunitario, i funzionari ADM dell’Ufficio di Piacenza hanno disposto il sequestro cautelare di 78 “carrelli di ricarica dispositivi elettrici”.

Sui prodotti è stata, infatti, riscontrata l’assenza della marcatura CE, del nome o della ragione sociale dell’importatore o di un operatore economico della UE e della documentazione tecnica obbligatoria ai sensi delle normative elettriche vigenti su bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. Le irregolarità descritte, constatate anche dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMI), costituiscono una grave violazione della normativa di settore, per la quale sono state irrogate sanzioni per 20.000 euro.

La ditta importatrice potrà provvedere, previo pagamento della sanzione, alla messa a norma della merce o, in alternativa, dovrà procedere alla sua distruzione. L’adeguamento richiesto è dettato dall’applicazione, su tutto il territorio dell’Unione Europea, della garanzia dei prodotti e della tutela dei consumatori.

L’attività di presidio di ADM garantisce sia gli utenti da un prodotto non conforme, sia gli operatori economici dal rischio di una concorrenza sleale.