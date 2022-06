I castelli gonfiabili non rispettano le prescrizioni: fermati dalle Dogane

I funzionari dell’ufficio delle Dogane di Piacenza hanno disposto il fermo e la sospensione dello svincolo doganale di 260 “castelli gonfiabili” e di 260 “soffiatori elettrici”. “Sui prodotti – spiegano – è stata infatti riscontrata l’assenza della prescritta marcatura Ce, della dichiarazione Ce di conformità e della documentazione tecnica a corredo richiesta dalla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, con grave violazione della normativa sicurezza giocattoli, della normativa sulla compatibilità elettromagnetica e di bassa tensione”.

Sono state inoltre irrogate sanzioni per sedicimila euro e indicate ai titolari del carico le prescrizioni da seguire per poter regolarizzare la loro posizione e mettere i prodotti in commercio.

