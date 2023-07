Al Tomarlo ecco l’ex Dogana della via del sale tra Emilia e Liguria

Seguendo la strada dell’alta val Nure dopo il borgo di Selva e continuando oltre il passo dello Zovallo verso il confine di Piacenza con Parma e Genova, colpisce la presenza di una struttura ormai in rovina al passo Tomarlo, all’incrocio con la strada per Bedonia.

Era una dogana che serviva per gli antichi scambi commerciali del sale e dello zucchero tra il Piacentino e la Liguria. Il Ducato di Parma e Piacenza e l’allora Repubblica di Genova, intuirono che la strada ducale, grazie al commercio della Liguria con Piacenza, avrebbe portato vantaggi finanziari incalcolabili per i due Stati. La dogana, era quindi necessaria per limitare i danni provocati dal contrabbando tra i due Stati.

Con la proclamazione del Regno d’Italia questo secolare confine scomparve e la dogana fu abolita. Abbandonata dal personale addetto, fu saccheggiata e cadde in rovina. Ci fu un tentativo di recuperala ad opera del geometra Stefano Orsi per un progetto turistico, ma purtroppo non se ne fece nulla.

Ormai avvolta da varie specie di arbusti, rimangono soltanto le mura perimetrali a testimoniare il suo uso di controllo della via del sale.

