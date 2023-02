Calendasco, già sostituiti 278 punti luce. In totale saranno rinnovati 455 lampioni

In due settimane di lavoro sono già stati sostituiti 278 punti luce e il resto si concluderà a metà mese, lasciando alla fine i lavori più gravosi di scavo, nuovi allacci e sostituzione della rete che termineranno a giugno. Così Calendasco è pronta a cambiare luce, grazie alla sostituzione completa dei 455 lampioni che illuminano il paese con nuove lampade a led a basso consumo, oltre all’aggiunta di 41 nuovi punti luce sul territorio. Ma andranno in pensione anche quadri elettrici e vecchie linee ormai troppo obsolete.

Ad occuparsi del rinnovamento è l’azienda Siram Veolia, in accordo pubblico-privato con il Comune di Calendasco del valore di un milione e 700mila euro: con un canone annuale di 70mila euro all’anno per vent’anni, il Comune si garantirà una rete di lampioni sempre efficiente (controllati anche a distanza dai tecnici) e manutenuta.

“I lavori sono partiti da gennaio ma l’intervento risale già dal 2018, quando la precedente amministrazione iniziò la procedura con Siram, poi rallentata dalla pandemia” spiega il sindaco Filippo Zangrandi.