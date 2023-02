Se Checov arriva a Gavi o Vaccarezza e Omero si spinge fino a Pej contro la solitudine

È il teatro cui non interessa il botteghino. Quello che ai pesanti sipari in velluto rosso preferisce la porta in legno di un circolo riscaldato da una vecchia stufa, i tavoli di una trattoria come palco, le luci non della ribalta ma del sole d’Appennino a oltre 1.400 metri.

Nel fine settimana s’è alzato il sipario su questi “ritaglia di valle”, in occasione dello spettacolo pensato per le comunità residenti e resistenti: tra gli autori portati in scena Checov, Benni, Valentine, Omero, Merini e Kahlo.

La rassegna, dopo l’affetto riscontrato lo scorso anno, è tornata con la firma del gruppo Quarta Parete, con il gruppo musicale San Lorenzo e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Tappa a Gavi di Coli, all’agriturismo La Torre, poi al circolo Verde Luna di Vaccarezza e infine all’albergo Tambussi di Capannette di Pej, presenti anche i sindaci.

“Qualcuno ci dice “Ma se foste venuti d’estate ci sarebbe stata più gente…” ma noi vogliamo far stare bene le comunità residenti, e resistenti.La nostra è una provocazione, fuori dal tempo”, spiega tra i promotori Daniele Righi. Mascotte e acrobata: il cane Bonzo.

Non ci si ferma. Prossimo appuntamento a Bruzzi di Groppallo, Mareto di Farini, Cattaragna di Ferriere.

