Anziano chiuso nel garage a Roncaglia: svolta nelle indagini, arrestata la moglie

Svolta nelle indagini dell’anziano 72enne trovato chiuso in uno sgabuzzino accanto al garage di un’abitazione a Roncaglia. In queste ore è stata arrestata la moglie dell’uomo, una 59enne di origini bulgare. Inizialmente la donna era stata denunciata insieme alla mamma di lei, di 77 anni. Evidentemente gli inquirenti ritengono che abbia avuto un ruolo chiave nella vicenda. Proprio stamattina il Gip ha convalidato l’arresto del figlio della donna, un operaio di 38 anni. L’uomo ha dichiarato che l’anziano era stato posizionato in quella stanza il giorno stesso in cui era stato poi trovato dalla polizia, perché la madre doveva uscire per sottoporsi ad alcuni esami.

