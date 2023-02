Anziano segregato a Roncaglia, un arresto e due denunce

Stanotte la polizia ha arrestato un familiare dell’anziano trovato ieri segregato in un garage a Roncaglia. Altri due parenti sono stati denunciati. All’interno dei locali diventati una cella, le forze dell’ordine hanno scoperto particolari raccapriccianti: il pensionato dormiva su un lettino da campeggio, probabilmente da diverso tempo, e mangiava in una ciotola per cani. Le indagini proseguono.

