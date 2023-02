Anziano segregato in un garage a Roncaglia, i vicini allertano la Polizia

Anziano segregato in un garage di Roncaglia da settimane. E’ questo lo scenario che si sarebbe presentato oggi pomeriggio alla polizia e ai soccorritori chiamati dai vicini. Il drammatico caso – dai contorni ancora in corso di accertamento – è venuto alla luce sulla scia della segnalazione di chi ha udito invocazioni di aiuto.

Alcune testimonianze parlano di “colpi battuti dall’interno” e altre di “grida”. I soccorritori hanno rilevato che il locale in cui si trovava l’uomo, un settantenne, era in stato di degrado. L’anziano sarebbe stato rinchiuso in una specie di cella creata nel garage. Sono in corso accertamenti sulla responsabilità dei familiari. Si tratterebbe di tre persone, tra cui la moglie dell’anziano.

L’articolo di Paolo Marino su Libertà di domani, venerdì 10 febbraio