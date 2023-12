A Roncaglia festa per 50esima esposizione del presepe: premiati Bulla e Reggi

Traguardo importante per l’ormai storico presepe meccanico di Roncaglia: quest’anno i volontari hanno inaugurato il 50esimo allestimento del plastico natalizio. Un momento vissuto con particolare emozione e solennità dai residenti della frazione piacentina, che nei giorni scorsi hanno coinvolto anche le autorità cittadine in una cerimonia per ripercorrere le tappe del presepe e renderlo sempre più un simbolo per il territorio. Nella chiesa di Roncaglia, infatti, il gruppo – coordinato da Roberto Segalini – ha premiato due figure ritenute cruciali per il loro impegno in sostegno alla collettività: il commerciante solidale Valter Bulla e il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Roberto Reggi, i quali hanno ricevuto due piccoli presepi uguali a quelli consegnati in passato dagli “Amici del presepio di Roncaglia” a Papa Francesco e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Dopo la benedizione del vescovo Adriano Cevolotto, il pubblico, i volontari e i rappresentanti delle istituzioni – presenti il sindaco Katia Tarasconi e alcuni assessori – si sono spostati nel salone dell’oratorio che ospita il capolavoro della Natività, esteso per circa 40 metri quadrati. Una formula magica di meccanismi, lucine, schede elettroniche, fonti d’acqua e statuine: a realizzare il plastico oggi sono in particolare i presepisti Gabriele Morsia e Renato Scaglioni. Tra le novità del 2023 ci sono le galline che beccano.

Ma la tradizione arriva da lontano. Nel 1974 l’allora parroco don Aldo Concari affidò l’incarico a Giovanni Pesatori e ad alcuni parrocchiani di allestire in chiesa un grande presepio. Nel 1979 la meccanica fece la sua comparsa, seguita nel 1980 dall’elettronica. Nel 1981 il plastico venne trasferito in un salone all’esterno, dove si trova tuttora. Quest’anno il presepe di Roncaglia sarà visitabile dal 24 dicembre nei giorni festivi dalle 11 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 e nei feriali dalle 15 alle 18, mentre dall’8 al 31 gennaio lo spazio sarà aperto solo la domenica dalle 15 alle 18.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: