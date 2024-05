Europee, scuole di Roncaglia e Borghetto inagibili: seggi trasferiti a Gerbido

Le scuole di Roncaglia e di Borghetto sono risultate inagibili e quindi non saranno sede di voto per le elezioni Europee di sabato 8 e domenica 9 giugno. E’ quanto emerso dalle verifiche effettuate dagli uffici tecnici del Comune di Piacenza. L’ufficio Elettorale del Comune di Piacenza ha quindi stabilito, nel rispetto della normativa vigente, di spostare i seggi elettorali di Borghetto e Roncaglia nella sede più vicina, ovvero nella frazione di Gerbido.

I cittadini, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale già in loro possesso (che non cambia), potranno presentarsi per il voto, al seguente indirizzo: edificio comunale sito in Strada di Gerbido 176.

NAVETTA GRATUITA

Si informa inoltre che, per ovviare a eventuali disagi e difficoltà negli spostamenti, è stato organizzato un collegamento gratuito tramite navetta, per il pomeriggio di sabato 8 e per l’intera giornata di domenica 9 giugno, in concomitanza con le operazioni di voto, come da percorsi e orari allegati. Contestualmente, per le persone con disabilità, sarà a disposizione un servizio, sempre gratuito, con automezzi attrezzati.

PER INFORMAZIONI

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’ufficio Elettorale tel. 0523 492552 – [email protected].