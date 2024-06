Elezioni Europee, Paola De Micheli: “Il Pd si conferma baluardo contro la destra”

La parlamentare piacentina Paola De Micheli sottolinea il buon risultato ottenuto dal Pd alle recenti elezioni Europee.

Il Partito democratico ha infatti raccolto il 23,68% a livello provinciale, piazzandosi dietro a Fratelli d’Italia che ha trionfato con il 36,46% dei voti. Nel Comune di Piacenza, il Pd si è attestato al 27,26%.

il commento a livello nazionale

“Nonostante il governo si sia consolidato a livello nazionale – ha sottolineato De Micheli – il Partito democratico cresce come vera forza di opposizione. L’esigenza di organizzare l’alternativa alla destra è tutta sulle sue spalle. E sarà questo il nostro lavoro nei prossimi mesi. creare una colazione realmente competitiva e alterativa alla destra”.

il commento a livello locale

“Il Partito democratico, a Piacenza città, ha centrato un ottimo risultato a dimostrazione di un radicamento e di un diffuso atteggiamento positivo sul nostro modo di fare politica. In provincia le cose sempre più faticose, ma spero che i risultati delle amministrative possano consolidare la nostra presenza anche nelle valli, dove c’è tanto bisogno di buon governo”.

il commento sull’astensionismo

“Io credo che il dato più impressionante – ha concluso De Micheli – sia l’astensionismo. In questo senso, tutti i partiti dovranno lavorare per far tornare le persone a credere nella politica e nelle istituzioni italiane ed europee”.