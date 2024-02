Arrestato il rapinatore della farmacia di San Lazzaro: “Verifiche anche su altri casi”

Arrestato il responsabile della rapina nella farmacia di San Lazzaro, avvenuta lo scorso 14 febbraio. Si tratta di un 33enne italiano, residente in provincia di Pavia e gravato da precedenti per reati contro la persona. L’uomo è stato individuato dalla polizia e condotto al carcere delle Novate.

Il rapinatore si era introdotto nella farmacia, armato di pistola, sottraendo circa 1.200 euro di incasso per poi darsi alla fuga. Le Volanti intervenute sul posto avevano una serie di elementi di rilievo – tra cui le immagini di videosorveglianza e le dichiarazioni dei testimoni – per avviare l’attività investigativa. Nella serata del 15 febbraio, così, la Squadra mobile ha identificato il soggetto. Durante la perquisizione nella casa del rapinatore, nel Pavese, gli agenti hanno trovato una pistola giocattolo senza tappo rosso, i vestiti utilizzati durante la rapina e il denaro parte della refurtiva (120 euro). “Non si può escludere – dice la questura di Piacenza che il soggetto potesse entrare ancora in azione. Sono in corso approfondimenti investigativi per accertare se abbia colpito in altre circostanze in questa provincia o in quelle vicine”.