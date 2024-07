Furto in villa, l’imprenditore: “Ho visto i ladri andarsene con tre borse di bottino”

“Questa volta il valore delle cose che mi sono state rubate è meno ingente rispetto alla scorsa volta” spiega Antonio Bernardi, imprenditore piacentino la cui villa a Pittolo è stata saccheggiata dai ladri nella notte fra sabato 20 e domenica 21 luglio.

Bernardi al momento del colpo era all’estero e l’allarme è suonato sul suo telefonino. “Ho così potuto vedere i ladri in azione nella mia casa, hanno frugato e sono andati via con 3 borse piene d cose”. Ieri ha fatto ritorno in volo in Italia e raggiunta la sua casa di Pittolo ha potuto appurare che “hanno rubato una borsetta di mia moglie di marca Luis Vuitton e un orologio Apple, oltre a qualche altro oggetto. Non ho ancora potuto fare un inventario di tutto quello che mi è stato rubato, ma siamo lontani dal valore della scorsa volta”.

Bernardi, sul finire di maggio era stato rapinato da tre malviventi armati di pistola che lo avevano sequestrato nella sua villa, portandogli via quattro orologi preziosi e una collana d’oro per un valore complessivo di circa 100mila euro.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’