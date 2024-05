Rapina a Piacenza: imprenditore aggredito in casa, bottino da 100mila euro

Un grave episodio di criminalità è avvenuto a Piacenza oggi, 26 maggio, quando un imprenditore in pensione è stato vittima di una violenta rapina nella sua abitazione in città. L’uomo, ex titolare di una ditta di autotrasporti, è stato aggredito da tre uomini con il volto coperto che lo hanno atteso al suo ritorno, insieme alla compagna ucraina di 30 anni e alla figlia di lei.

Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori erano già all’interno della casa quando la famiglia è rientrata. L’uomo stava togliendosi una scarpa quando ha sentito sbattere la porta e si è trovato di fronte i malviventi. La banda ha immobilizzato le vittime, rinchiudendole in una stanza mentre procedevano a saccheggiare la casa.

Il bottino della rapina è ingente: i ladri sono riusciti a sottrarre tre orologi Rolex, un altro orologio prezioso e due collane d’oro, per un valore complessivo stimato intorno ai 100mila euro. I carabinieri hanno avviato le indagini per identificare e catturare i responsabili.