Bandito solitario armato di pistola rapina la farmacia di San Lazzaro

Ancora una rapina a mano armata a Piacenza. Un bandito ha fatto irruzione nella farmacia di San Lazzaro nella serata di mercoledì 14 febbraio. Il colpo è stato messo a segno attorno alle 19.30. L’uomo, a volto scoperto, ha minacciato le quattro dottoresse presenti in quel momento e ha preso l’incasso fuggendo poi a piedi lungo la Via Emilia facendo perdere le proprie tracce. È stato descritto come giovane, con carnagione olivastra, barba e capelli neri. La sua azione è stata fulminea ed è durata solo pochi istanti

Scattato l’allarme sono accorsi gli agenti della Volante che hanno avviato le indagini. Si sospetta che il rapinatore sia lo stesso che ha colpito venerdì scorso a La Saponeria della Farnesiana. La sua azione questa volta è stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza e il bandito è stato visto fuggire a piedi lungo la Via Emilia. Forse aveva un complice ad attenderlo in una trasversale della Statale o forse aveva un suo mezzo in una via vicina.