Caccia alla Banda del Rolex, la vittima: “Mi tenevano d’occhio da un po’ di tempo”

“Mi hanno certamente tenuto d’occhio per un po’ prima di derubarmi dell’orologio” ha commentato il commerciante piacentino rapinato del Rolex Daytona venerdì 14 giugno mentre si trovava sull’argine del Po a Borgotrebbia nei pressi della seicentesca chiesa degli “Appestati”.

“Non riesco a spiegarmi in altro modo quello che mi è capitato, avevo infatti l’orologio in tasca ed evidentemente mi hanno tenuto d’occhio da quando sono uscito di casa e devono aver notato che avevo tolto il telefono dal polso per metterlo nella tasca dei pantaloni”.

La vittima dell’aggressione, che ha riportato contusioni in varie parti del corpo e vicino ad un occhio, ha preferito non farsi medicare al pronto soccorso. L’orologio che gli è stato rapinato ha un valore di circa 25 mila euro. Su questa rapina indagano i carabinieri: i due malviventi sono stati descritti come sui trent’anni, di origini sudamericane, viaggiavano a bordo di un’automobile di piccola cilindrata di colore bianco.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’