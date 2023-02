In pandemia al bar dopo il funerale, per ricordare l’amico. Assolti sei giovani multati

Dopo il funerale di un amico si erano dati appuntamento in un bar per ricordarlo. Un incontro che avvenne in un momento difficile per l’intero Paese: l’ultimo saluto al giovane di 29 anni fu infatti celebrato in via Campagna il 24 marzo del 2021, quando l’incubo della pandemia era ancora incombente. E ciò che avvenne dopo lasciò a tutti con l’amaro in bocca.

Al termine delle esequie gli amici erano stati al cimitero di Mucinasso per l’inumazione e a casa della madre dello scomparso, quindi si erano dati appuntamento in un bar tra via Poggi e via Campo Sportivo Vecchio. Un ritrovo carico di nostalgia e commozione che ebbe un risvolto spiacevole: in quei giorni un gruppo di persone veniva identificato come “assembramento” dalle regole anti-Covid e il passaggio delle pattuglie di carabinieri, polizia municipale e finanza si tradusse in una sanzione per 13 giovani, colpevoli di aver violato il decreto del presidente del consiglio che vietava d’uscire di casa senza comprovati motivi. Ieri per sei di loro è arrivata l’assoluzione. L’ha pronunciata il giudice di pace Angelo Santacroce.

