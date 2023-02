Nel Mirino: questa sera su Telelibertà alle 21 focus sull’idrogeno

Sarà l’energia principale che utilizzeremo in futuro? Solo il tempo lo potrà dire, ma nel frattempo è bene cercare di capire quali sono i vantaggi e le eventuali criticità che ci può dare una fonte d’energia come l’idrogeno.

Lo farà questa sera il programma “Nel Mirino”, che torna puntuale come ogni venerdì alle ore 21 su Telelibertà. Ospiti del direttore Nicoletta Bracchi, e incalzati dalle domande del giornalista di Telelibertà Thomas Trenchi, ci saranno l’assessore regionale allo sviluppo economico Vincenzo Colla, il vicepresidente di Confindustria e amministratore delegato di Paver-Protim-ReAir Nicola Parenti, Susanna Curti di Confapi Industria e vice presidente di Gas Sales energia e l’amministratore unico di Piacenza Expo Giuseppe Cavalli.

Si parlerà soprattutto di come si stanno muovendo Regione Emilia Romagna e territorio piacentino per sfruttare le potenzialità dell’idrogeno e di quello che potrebbero fare le aziende per non perdere le opportunità che possono nascere dal suo utilizzo, con un focus sulla fiera su questa fonte di energia in programma a maggio a Piacenza Expo.

Le repliche di “Nel Mirino” andranno in onda sabato alle 9 e alle 17 e domenica alle 18.