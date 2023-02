Le recenti piogge non danno sollievo al Po: “A Piacenza la siccità rimane estrema”

Nonostante le piogge che nel recente fine settimana hanno interessato il territorio piacentino, la siccità permane. E’ quanto emerso nel corso dell’ultimo incontro stagionale dell’Osservatorio sugli utilizzi Idrici nell’area distrettuale del fiume Po. Secondo gli esperti, infatti, le portate medie giornaliere del fiume Po nella sezione di Piacenza e Cremona sono ancora prossime ai valori di “portata caratteristica di magra”, mentre risultano confrontabili con i valori di “portata di magra ordinaria” nelle sezioni di Boretto, Borgoforte e Pontelagoscuro.

A PIACENZA SICCITA’ ESTREMA – L’indice standardizzato dei deflussi calcolato negli ultimi 30 giorni (29 gennaio – 27 febbraio) identifica condizioni idrologiche di “siccità estrema” nelle sezioni di Piacenza e Pontelagoscuro, a cui corrisponde per questo periodo dell’anno una stima del tempo di ritorno superiore ai 50 anni; per le sezioni di Cremona, Boretto e Borgoforte sono state calcolate condizioni idrologiche di “siccità severa”, a cui corrisponde una stima del tempo di ritorno per questo periodo dell’anno compreso tra 20 e 30 anni.

I volumi dei laghi regolati sono tutti superiori ai valori minimi del periodo, sebbene i valori di invaso rimangano stabili nonostante le erogazioni prossime o pari ai minimi del periodo. Le previsioni meteorologiche a medio-lungo termine identificano con maggior probabilità una marcata variabilità meteorologica che potrebbe favorire l’arrivo di nuovi eventi precipitativi nel corso della prima settimana di marzo.

LE CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE

I DATI