Estate dell’acqua: torrenti sopra la media, rilasci extra dal Brugneto non necessari

Nei boschi di montagna, le fontane gettano fiotti impetuosi di acqua freschissima e i laghetti sono tutti pieni, in Trebbia ci si può tuffare senza problemi, i fiumiciattoli non sono più distese sassose e polverose e in città le aiuole, di solito insecchite e bruciate, sono ancora verdi. Potremmo definirla “l’estate dell’acqua” questa del 2024, dove – nonostante le ondate di calore – il prezioso “oro blu” non sembra mancare grazie alle importanti piogge primaverili e ad una variabilità più spiccata che, dopo anni di drammatica siccità, consente qua e là qualche benefico temporale. Dopo due anni terribili, le piogge sono state frequenti e abbondanti, tanto da salvare l’estate degli agricoltori: quest’anno non ci sarà bisogno di chiedere il rilascio di acqua “extra” dalla diga del Brugneto.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’