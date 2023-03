Genepreto, disposta la riparazione del tetto del cimitero distrutto dal vento

E’ stato disposto un intervento d’urgenza per riparare il tetto del cimitero di Genepreto che domenica è stato letteralmente strappato dalle forti raffiche di vento. Il maltempo ha fatto collassare 70 metri quadrati di copertura che ora viene riparata a tempo record. Bisogna infatti concludere i lavori prima dell’arrivo della prossima ondata di maltempo, prevista in queste ore. Il rischio è infatti che, in caso di pioggia o neve, l’umidità entri nei locali che sono rimasti scoperti.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’