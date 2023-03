“Star bene”: stasera alle 21 su Telelibertà focus su alimentazione e salute

Per “Star bene” basterà sintonizzarsi su Telelibertà. Torna infatti in onda la popolare trasmissione dedicata alla salute e al benessere condotta dalla giornalista Marzia Foletti. A partire da giovedì 2 marzo, alle 21, su Telelibertà, ogni giovedì i riflettori saranno puntati sulla salute. A intervenire, in ogni puntata, sarà Luigi Cavanna, oncologo e presidente nazionale di Cipomo, che sarà il direttore scientifico della trasmissione sostenuta da Asia Servizi di Piacenza.

Partiamo dunque dalla prima puntata che si soffermerà sul tema dell’alimentazione, correlata alla salute e alla psiche: ospiti della serata, oltre a Cavanna, saranno la psico-oncologa Michela Monfredo e la biologa nutrizionista Alessandra Vancini. Sono inoltre previsti gli interventi, in esterna, della personal trainer Paola Miretta e della chef Chiara Rasparini.

“Ormai diversi studi hanno dimostrato il ruolo centrale dell’alimentazione nel mantenimento della salute – spiega Foletti – un’alimentazione sana e corretti stili di vita aiutano a prevenire e contrastare numerose patologie”.