Killer silenziosi e senza sintomi: a “Star bene” focus sulle malattie renali

Sono silenziose e quando si fanno sentire il danno è fatto. Parliamo delle malattie renali, sotto i riflettori della nuova puntata di “Star bene”. La trasmissione, condotta dalla giornalista Marzia Foletti e in onda stasera alle 21 su Telelibertà, affronta queste patologie croniche che risultano fra le più diffuse: nel mondo infatti sono oltre 800 milioni le persone che ne soffrono e riconoscere i segnali è importante per individuare una cura adeguata.

GLI OSPITI IN STUDIO

Diversi sono gli ospiti che interverranno in trasmissione: Roberto Scarpioni che è direttore della Nefrologia e dialisi dell’Ausl di Piacenza e Teresa Valsania che è la referente della sezione Dialisi Domiciliare dell’unità operativa di Nefrologia Dialisi. Presenti anche Luigi Cavanna, oncologo e direttore scientifico della trasmissione, e Francesco Sabbadini che è il direttore della Medicina del Lavoro di Asia Group.

KILLER SILENZIOSI

Le malattie renali possono essere classificate come Killer silenziosi dato che possono operare indisturbate per anni: spesso infatti queste patologie non presentano sintomi fino a quando la loro condizione non tende ad aggravarsi. Riconoscere i segnali di un danno ai reni può essere importante per sottoporsi tempestivamente ad esami ed avviare tempestivamente una terapia.

I RENI

Ma cosa sono i reni? Si tratta di due organi posti nell’addome, grandi come un pugno e collegati alla vescica da un sottile condotto, detto uretere. Purtroppo i nostri reni, come altri organi, non sono indistruttibili, ma non dobbiamo però nemmeno pensare che le malattie renali siano sempre una trappola mortale. Se la diagnosi è precoce, le cure possono essere molto efficaci.