Il generale Carmelo Burgio racconta il Tuscania. Sala gremita a Piacenza Expo

“In Afghanistan non ci siamo andati per distribuire le caramelle che pure abbiamo dato ai bambini, ma per combattere i talebani”. Lo ha raccontato ieri il generale in pensione dei carabinieri Carmelo Burgio, comandante del corpo militare d’elite dei parà del Tuscania.

Burgio nella sala conferenza di Piacenza Expo gremita per l’occasione, ha raccontato delle esperienze militari dei paracadutisti del Tuscania rimasti in Afghanistan fino ai giorni dell’evacuazione finale.

L’ex generale ha spiegato che nonostante i notevoli finanziamenti gli afghani non volevano essere aiutati e che in quel paese la corruzione era a livelli massimi. Anche questi fra i motivi per cui le forze alleate sono infine state ritirate da quel martoriato paese.

Burgio ha parlato dei suoi libri “I ragazzi del Tuscania”, “I carabinieri in Afghanistan”, “Gis” frutto delle sue esperienze nell’Arma dei carabinieri. L’incasso dei libri venduti è stato devoluto all’O.N.A.O.M.A.C. (Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri).

All’evento organizzato dall’associazione nazionale carabinieri sezione di Piacenza, con partner organizzativo l’ordine costantiniano rappresentato da Pietro Coppelli ex paracadutista della Folgore, erano presenti il prefetto Daniela Lupo, il colonnello Pierantonio Breda, il questore Ivo Morelli.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’