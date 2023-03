Pro loco di Strà Trevozzo, tra eventi e sagre. Riconfermato Cassi al timone

Luca Cassi è stato riconfermato alla guida della Pro loco di Strà Trevozzo. I circa cento soci hanno rinnovato anche la squadra che, insieme a lui, guiderà la Pro loco per i prossimi tre anni. “Il programma – dice Cassi – è già stato definito”. Si parte il 2, 3 e 4 giugno con la festa delle rose a Trevozzo. Il 4, 5 e 6 agosto ci si sposta a Strà, per la sagra paesana. Il 28 e 29 ottobre i volontari della Pro loco di Strà Trevozzo propongono, per il secondo anno consecutivo, la festa dell’anolino, riuscitissimo evento che al suo debutto, lo scorso autunno, attirò una folla di visitatori.

