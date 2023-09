Piacebaskin, mille euro dalla Pro loco di Strà e il Gruppo podistico borgonovese

La Pro loco di Strà Trevozzo e il Gruppo podistico borgonovese hanno devoluto mille euro a favore dei ragazzi di PiaceBaskin, associazione sportiva che da anni favorisce la partecipazione nella stessa squadra di basket di atleti normodotati insieme a compagni disabili. La somma è stata raccolta grazie ad una marcia benefica ed è stata consegnata al presidente di PiaceBaskin, Baldovino Vento, in occasione di una giornata a “tutto baskin” organizzata nella palestra di Nibbiano. L’evento si è trasformato in una grande festa dello sport per tutti.

