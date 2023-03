Vaccini Covid, 30mila dosi sono da buttare. Scadenze vicine ma richieste azzerate

Sono circa 30mila, delle oltre 72mila in giacenza, le dosi di vaccino anticovid in scadenza a Piacenza. Solo il 21 per cento dei piacentini oggi ha una copertura di quarta dose, e nell’ultima settimana si sono vaccinati solo 32 piacentini.

La programmazione degli acquisti fu fatta a suo tempo dalla Regione sulla base dei target di popolazione, e oggi è l’Ausl piacentina a smaltire i vaccini scaduti di ultima generazione (Pfizer e Moderna) mettendoli in appositi contenitori che li rendono ben riconoscibili, poi affidati ad aziende di trasporto che ne garantiscono il tracciamento per essere conferiti agli stabilimenti di smaltimento.

In Italia si calcolano 40 milioni le dosi di vaccino contro il Covid-19 che rischiano di scadere e dover quindi essere buttate.