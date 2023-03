Angiodema ereditario, nuovo riconoscimento per Allergologia

Dopo essere stata prescelta come centro di riferimento dell’Emilia Romagna per l’angioedema ereditario, nuovo riconoscimento per l’unità operativa di Allergologia, guidata da Silvia Peveri che entra a far parte del network Itaca (italian network for hereditary and acquired angioedema) la prestigiosa associazione che promuove la ricerca medico-scientifica e la progressione delle conoscenze nel campo dell’angioedema ereditario e acquisito. Lo fa sapere l’Azienda sanitaria di Piacenza sul proprio profilo Facebook.

L’associazione sostiene, identifica e certifica, secondo specifici criteri di adeguatezza, i centri di riferimento per l’angioedema ereditario e acquisito al fine di offrire alle persone affette da questa rara patologia diagnosi, assistenza multidisciplinare e terapie adeguate.

“Siamo molto orgogliosi di questo nuova conferma del lavoro svolto – sottolinea la professionista – l’angioedema ereditario è una rara malattia che provoca la comparsa di gonfiori, edemi, sulla pelle, ma può colpire anche mucose e organi interni che, in alcuni casi, possono essere anche fatali. Colpisce una persona su 10.000-50.000, in Emilia-Romagna conta 60 casi accertati. Questo nuovo riconoscimento qualifica ulteriormente Piacenza come centro di riferimento per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare. In Allergologia seguiamo i pazienti in tutte le fasi della cura: dalla diagnosi fino alla prescrizione dei medicinali. Un percorso a 360 gradi che si prende cura prima di tutto della persona”.