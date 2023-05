Angioedema Day, conoscenza e prevenzione. Sintomi e diagnosi della malattia

Anche Piacenza ha ospitato l’Angioedema Day, iniziativa promossa dall’associazione Itaca (Italian Network for hereditary and acquired Angioedema), per approfondire il tema per dare indicazioni sui sintomi della malattia, sulla diagnosi, sui percorsi e sulla terapia.

L’angioedema ereditario è una rara malattia che provoca la comparsa di gonfiori (edemi) sulla pelle, ma può colpire anche mucose e organi interni che, in alcuni casi, possono essere anche fatali.

Il reparto di Allergologia del Guglielmo da Saliceto, diretto da Silvia Peveri, è centro di riferimento regionale per l’angioedema ereditario e segue tutte le fasi della cura: dalla diagnosi fino alla prescrizione dei medicinali.

“Siamo onorati di ospitare questa importante giornata di prevenzione – sottolinea Silvia Peveri – Si tratta di una patologia che colpisce una persona su 10.000-50.000, ma che nella sola Emilia-Romagna conta 60 casi accertati. Nel nostro centro seguiamo tutte le fasi della cura: dalla diagnosi fino alla prescrizione dei medicinali”.