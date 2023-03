Orti, prorogata al 31 ottobre l’attuale gestione. Groppelli: “Preservare i terreni”

“Non possiamo interrompere il ciclo delle coltivazioni e causare danni. Il rinvio è necessario per ragioni tecniche, di sostenibilità e tutela dell’ecosistema naturale, nel rispetto anche del ciclo delle stagioni”: così l’assessore all’ambiente Serena Groppelli sintetizza la delibera con cui la giunta comunale, nella seduta di martedì 21 marzo, ha posticipato l’inizio dei lavori di manutenzione, riordino e assetto organizzativo degli orti urbani di via Degani, via Einaudi, via Boselli e del parco di Montecucco, sospendendo la procedura in corso relativa all’avviso pubblico per la loro assegnazione e prorogando, sino al 31 ottobre 2024, la fruizione dei terreni da parte degli attuali titolari.

“I sopralluoghi effettuati in questi mesi dagli addetti dell’unità operativa verde e viabilità, in particolare del servizio manutenzione – spiega Serena Groppelli – hanno evidenziato il bisogno di consistenti interventi di riqualificazione e sistemazione delle aree, ma per avviare i lavori occorre che esse siano nella piena disponibilità del comune. Se procedessimo con l’immediata pubblicazione dell’avviso, dovremmo di fatto sospendere subito le assegnazioni già in essere, interrompendo il ciclo delle coltivazioni e causando danni concreti non solo ai terreni in questione, ma anche a un percorso di gestione comunitaria degli spazi verdi che in questi anni ha rappresentato un’esperienza virtuosa sotto il profilo ecologico, sociale e in termini di economia circolare e autoproduzione”.

Di qui la decisione formalizzata dalla giunta, che fissa al 31 ottobre 2024 la data a partire dalla quale gli attuali assegnatari degli orti urbani dovranno lasciare al comune la titolarità delle aree, consentendo comunque che, dal gennaio del prossimo anno, gli uffici competenti diano inizio alla fase di progettazione. “Solo al termine delle opere di risistemazione e riassetto organizzativo – rimarca l’assessore Groppelli – si potrà procedere al nuovo bando di assegnazione, con l’obiettivo di garantire una distribuzione equa, trasparente e ampie opportunità di partecipazione a tutti i cittadini interessati. Al momento, abbiamo ritenuto che l’interesse pubblico prevalente sia quello di preservare la produttività dei terreni, nel rispetto assoluto dell’ambiente e della sostenibilità”.

“A breve, insieme all’assessore Bongiorni che sta seguendo l’iter per la parte relativa alla manutenzione – conclude Serena Groppelli – convocheremo un incontro con i referenti degli orti per condividere tempi e modalità di questo percorso”.