Fioritura anticipata: a Villanova i ciliegi sono già uno spettacolo. Le iniziative

Fioritura anticipata: a Villanova i ciliegi sono già un’esplosione di germogli. Comune e Pro loco non hanno perso tempo e per garantire a quanti più visitatori possibili di ammirare la bellezza dei frutteti che caratterizzano il paese verdiano, hanno organizzato alcune iniziative.

Si parte domenica, 26 marzo, con la passeggiata pomeridiana, partenza alle 14.30 allo stand Pro loco, dove è possibile pranzare dalle 12, per visitare un frutteto.

Si entra nel vivo della manifestazione, domenica 2 aprile, con l’allestimento di un mercatino di primavera e la tradizionale e suggestiva camminata tra i ciliegi in fiore che dallo stand Pro loco, aperto dalle 12, in centro paese a Villanova, porterà fino a Soarza. La partenza è prevista alle 14.30. Ad accompagnare il gruppo di podisti, ci saranno gli esperti della Società Piacentina di Scienze Naturali. Il percorso, che si snoda tra i frutteti, è fruibile a tutti: bambini e adulti. Arrivati nella frazione, ci sarà modo di riacquistare energia grazie ad un punto ristoro, allietato anche da musica dal vivo. La camminata si trasforma poi in un concorso fotografico. Chi partecipa all’iniziativa, infatti, può scegliere di inviare i propri scatti a [email protected] (non più di quattro immagini a persona). Le migliori 10 fotografie saranno premiate ed esposte alla Festa delle ciliegie, in programma il 4 giugno prossimo.

La festa dei ciliegi in fiore si conclude poi lunedì 10 aprile con la biciclettata che porta fino al Parco naturale di Isola Giarola. La partenza è alle 11 davanti alla chiesa parrocchiale.

Arrivati nell’oasi lungo il Po è possibile pranzare al sacco. Il rientro è previsto tra le 17 e le 17.30. Per maggiori informazioni o per richiedere il noleggio delle biciclette si può contattare il 3386617220.